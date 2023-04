Exposition « Frayssinet-le-Gélat – Dimanche 21 mai 1944 » Médiathèque intercommunale, 20 mai 2023, Frayssinet-le-Gélat.

Quatre compagnies du 1er bataillon du régiment SS der Führer, appartenant à la 2e division SS Das Reich, parties la veille d’Agen, ont bouclé le bourg de Frayssinet-le-Gélat en début de soirée, le 21 mai 1944. Suite à un coup de feu qui aurait été tiré de l’une des maisons, 15 habitants ont été abattus.

Cette exposition retrace ces évènements qui ont eu lieu à Frayssinet-le-Gélat, en parallèle des commémorations du 21 mai 1944..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-31 . EUR.

Médiathèque intercommunale

Frayssinet-le-Gélat 46250 Lot Occitanie



Four companies of the 1st Battalion of the SS Regiment der Führer, belonging to the 2nd SS Division Das Reich, which had left Agen the day before, cordoned off the village of Frayssinet-le-Gélat in the early evening of 21 May 1944. Following a shot fired from one of the houses, 15 inhabitants were killed.

This exhibition retraces these events which took place in Frayssinet-le-Gélat, in parallel with the commemorations of May 21, 1944.

Cuatro compañías del 1er Batallón del Regimiento SS der Führer, pertenecientes a la 2ª División SS Das Reich, partieron el día anterior de Agen y acordonaron el pueblo de Frayssinet-le-Gélat a primera hora de la tarde del 21 de mayo de 1944. A raíz de un disparo efectuado desde una de las casas, 15 habitantes resultaron muertos.

Paralelamente a las conmemoraciones del 21 de mayo de 1944, esta exposición rememora los acontecimientos que tuvieron lugar en Frayssinet-le-Gélat.

Vier Kompanien des 1. Bataillons des SS-Regiments Führer, das der 2. SS-Division Das Reich angehörte und am Vortag aus Agen aufgebrochen war, riegelten am frühen Abend des 21. Mai 1944 das Dorf Frayssinet-le-Gélat ab. Nach einem Schuss, der angeblich aus einem der Häuser abgefeuert wurde, wurden 15 Einwohner erschossen.

Die Ausstellung dokumentiert diese Ereignisse in Frayssinet-le-Gélat parallel zu den Gedenkfeiern zum 21. Mai 1944.

