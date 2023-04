Spectacle : « SOURIS 7, la grande aventure d’être petite » par la Cie La petite Bohême / Sybille Bligny Médiathèque intercommunale, 6 mai 2023, Frayssinet-le-Gélat.

Manon nous ouvre les pages d’un grand livre pop-up. Elle vient nous raconter les aventures de 7, une souris qui vit dans son jardin. Les destinations de cette intrépide souris se déploient, se dressent et se transforment pour donner place à 7 séquences remplies d’émotion et de sensibilité.

Ce spectacle associe à la douceur de ses courts récits toute la fantaisie du théâtre de marionnettes. On observe Souris 7 grandir sensiblement au fil des pages et l’on célèbre ensemble tous ces petits événements qui fabriquent l’aventure du jour..

2023-05-06 à 10:30:00

Médiathèque intercommunale

Frayssinet-le-Gélat 46250 Lot Occitanie



Manon opens the pages of a big pop-up book. She comes to tell us the adventures of 7, a mouse who lives in her garden. The destinations of this intrepid mouse unfold, rise and transform to give way to 7 sequences filled with emotion and sensitivity.

This show combines the sweetness of its short stories with the fantasy of puppet theater. We watch Mouse 7 grow noticeably over the pages and we celebrate together all the little events that make up the day?s adventure.

Manon abre las páginas de un gran libro desplegable. Viene a contarnos las aventuras de 7, un ratón que vive en su jardín. Los destinos de este intrépido ratón se despliegan, se elevan y se transforman para dar paso a 7 secuencias llenas de emoción y sensibilidad.

Este espectáculo combina la dulzura de sus cuentos con la fantasía del teatro de marionetas. Vemos cómo Ratón 7 crece notablemente a lo largo de las páginas y celebramos juntos todos los pequeños acontecimientos que conforman la aventura del día.

Manon öffnet uns die Seiten eines großen Pop-up-Buches. Sie erzählt uns von den Abenteuern von 7, einer Maus, die in ihrem Garten lebt. Die Ziele dieser unerschrockenen Maus entfalten sich, richten sich auf und verwandeln sich, um 7 emotionale und sensible Sequenzen entstehen zu lassen.

Dieses Stück verbindet die Sanftheit seiner kurzen Erzählungen mit der Fantasie des Puppentheaters. Wir beobachten, wie Maus 7 im Laufe der Seiten wächst, und feiern gemeinsam all die kleinen Ereignisse, die das Abenteuer des Tages ausmachen.

