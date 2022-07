Frayse Toch’ Fargues-Saint-Hilaire Fargues-Saint-Hilaire Catégories d’évènement: Fargues-Saint-Hilaire

2022-07-21 18:00:00 – 2022-07-24 02:00:00

Gironde Fargues-Saint-Hilaire Acteurs de longue date de l’animation territoriale des Coteaux Bordelais, l’UFCV et le Domaine de la Frayse ont créé un événement estival mettant en valeur tous leurs savoirs-faire : Le Frayse Toch’. Festival éclectique, la programmation du Frayse Toch’ met en avant tous les arts, allant de la musique actuelle, à celle du monde, au théâtre jusqu’à la pyrotechnie ! L’équipe d’organisation ayant à cœur de rendre la culture accessible à tous, le festival est entièrement gratuit pour notre public !

