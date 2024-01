Retraite de Pâques à l’Abbaye du Mont-Saint-Michel Fraternités Monastiques de Jérusalem Le Mont-Saint-Michel, mercredi 27 mars 2024.

Retraite de Pâques à l’Abbaye du Mont-Saint-Michel Vivre la semaine sainte et Pâques (étudiants et Jeunes Pros) 27 – 31 mars Fraternités Monastiques de Jérusalem Le coût est évalué à 35€ par journée ; chacun donne selon ses possibilités.

Début : 2024-03-27T18:00:00+01:00 – 2024-03-27T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-31T08:00:00+02:00 – 2024-03-31T16:30:00+02:00

Retraite proposée aux étudiants et jeunes professionnels

Quatre jours pour vivre le Triduum pascal à la suite du Christ, au rythme de la vie monastique. La liturgie, la lectio divina et la vie fraternelle guideront notre progression spirituelle.

La retraite débute le mercredi 27 mars à partir des vêpres (rendez-vous à 18h15 à la porte de l’Abbaye) et se termine le dimanche 31 mars après-midi (fin vers 16h30).

Les offices et la messe seront célébrés dans l’église abbatiale.

Vous serez logés dans nos hôtelleries monastiques situés dans le village et vous partagez le repas avec les communautés des frères ou des soeurs.

Fraternités Monastiques de Jérusalem Abbaye du Mont-Saint-Michel, 50170 Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie

retraite récollection