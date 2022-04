“Fraternité/Sororité/Adelphité” · Stage théâtre & danse 12/15 ans Maison du geste et de l’image Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

“Fraternité/Sororité/Adelphité” · Stage théâtre & danse 12/15 ans Maison du geste et de l’image, 7 avril 2022, Paris. . payant Tarif en fonction du quotient familial. Toutes les infos sur notre site internet.

Explorer les relations à la fois tendues et merveilleuses que sont la fraternité, la sororité et l’adelphité, par les outils de la danse contemporaine et du théâtre physique, avec le chorégraphe Léandre Ruiz. « Fraternité » c’est le dernier mot de la devise, le moins prôné, le moins travaillé.

Peut-être qu’il a l’air moins important ou alors plus évident que les deux autres.

On se dit fraternité = bonne entente, puis on passe à autre chose. Mais toutes les personnes qui ont un frangin ou une frangine savent qu’il n’y a rien d’évident là-dedans. Que fraternité veut aussi dire jalousie, complicité, agacement, adulation, protection, compétition, honte, joie, et tant d’autres choses complexes que l’on peut sentir envers quelqu’un que nous n’avons pas choisi mais de qui nous sommes pourtant très proches. Avec les outils de la danse contemporaine et du théâtre physique, nous allons nous intéresser à ces relations defraternité-sororité-adelphité qui sont à la fois tendues et merveilleuses. Léandre Ruiz

Chorégraphe Programme Nous commencerons par des exercices et des jeux qui permettront créer un groupe solidaire et bienveillant, dans lequel on puisse s’amuser et prendre des risques tout en nous sentant épaulés par nos camarades.

Ce sera la base qui nous permettra d’être ensemble dans la danse, travailler l’unisson, le chœur et l’improvisation en groupe mais aussi de porter des initiatives individuelles et laisser chacun développer sa propre danse.

Ensuite nous travaillerons sur des fondamentaux de la danse contemporaine, nous allons apprendre à composer à partir de nos propres gestes et sensations, puis travailler la relation à soi, à l’espace et aux autres.

Après, à partir des envies du groupe et jour après jour, nous allons composer une chorégraphie que nous partagerons au public vendredi. Important L’atelier s’adresse à tous les niveaux, des grands débutants à celles et ceux qui s’y connaissent déjà.

Nous allons beaucoup bouger, il faut donc préférer une tenue ample, élastique, chaude et surtout confortable.

Pensez à apporter de l’eau.

Amenez de quoi écrire pour ceux qui auraient envie de prendre des notes, ça risque d’être utile.

La Mgi et le stage de Théâtre physique et danse contemporaine sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Pas besoin d’avoir des frères/sœurs pour participer au stage. Maison du geste et de l’image 42, rue Saint-Denis 75001 Paris Contact : http://www.mgi-paris.org/ 0142363352 info@mgi-paris.org https://www.facebook.com/maisongesteimage/ https://www.facebook.com/maisongesteimage/ https://www.mgi-paris.org/stage-theatre-physique-danse-ados-12-15-ans-vacances-hiver-fevrier-2022/

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison du geste et de l'image Adresse 42, rue Saint-Denis Ville Paris lieuville Maison du geste et de l'image Paris Departement Paris

Maison du geste et de l'image Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

“Fraternité/Sororité/Adelphité” · Stage théâtre & danse 12/15 ans Maison du geste et de l’image 2022-04-07 was last modified: by “Fraternité/Sororité/Adelphité” · Stage théâtre & danse 12/15 ans Maison du geste et de l’image Maison du geste et de l'image 7 avril 2022 Maison du geste et de l’image Paris Paris

Paris Paris