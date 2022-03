Fraternité, Conte fantastique Le Grand Sud, 11 mai 2022, Wattrelos.

Fraternité, Conte fantastique

du mercredi 11 mai au vendredi 13 mai à Le Grand Sud

_**Dans le cadre de la programmation nomade de La rose des vents Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq**_ _**Possibilité de venir en bus au départ du Méliès le 11 mai à 18h15 (sur réservation)**_ [COPRODUCTION ] Dès 14 ans Dans sa pièce précédente (SAIGON), Caroline Guiela Nguyen entrelaçait des histoires entre le Vietnam et la France, mais aussi le passé et le présent. Cette fois, elle regarde vers le futur, en imaginant une épopée fantastique à contre-courant d’un discours dystopique, où, suite à une catastrophe, les êtres humains s’interrogent : quelle place accordée dans notre société à celles et ceux qui en ont disparu ? Cette question, Caroline Guiela Nguyen la met en fiction depuis 2019, année où elle a initié un nouveau cycle de créations. Après avoir réalisé un film avec les détenus de la maison centrale d’Arles, elle livre ici une pièce réunissant une quinzaine d’interprètes, professionnels ou non. L’histoire ? En 2021, une partie de l’humanité disparaît. Pour tenter de combler le manque et lutter contre l’écoulement du temps, de nouveaux lieux sont inventés : les « Centres de Soin et de Consolation ». Là, hommes et femmes se rassemblent pour panser ensemble leur peine. Le monde est alors persuadé d’une chose : il n’y a rien de plus précieux que l’humain. Fondatrice de la compagnie Les Hommes approximatifs en 2009, Caroline Guiela Nguyen s’est fixé un objectif précis : travailler avec des comédiens professionnels ou amateurs, issus de tous horizons pour que les « mondes se rencontrent et inventer, ensemble, un avenir commun ». Suite à une invitation de Joël Pommerat, elle collabore depuis 2015 avec la maison centrale d’Arles. Parfois comparée à Ariane Mnouchkine (qu’elle admire), l’auteure, metteure en scène et réalisatrice a connu un succès fulgurant avec SAIGON, qui a tourné dans une quinzaine de pays. Créée en 2017, la pièce aborde les blessures de la colonisation et de la relation franco-vietnamienne, synthétisant les aspirations de la jeune femme : restituer le fait historique et la politique par le biais de l’intime. Son théâtre soutenu par un imaginaire dense vise à réconcilier l’humain avec son passé pour mieux envisager l’avenir.

Sur réservations: en ligne www.larose.fr, par téléphone 03.20.61.96.96 ou par mail accueil@larose.fr – de 5 à 21€ – Affiliation Pass Culture: https://passculture.app/offre/57077031

Suite à une catastrophe,une partie de l’humanité disparaît. Les “Restants” inventent des “centres de soin”,apprennent à penser et panser le monde,à réinventer une fraternité consolatrice et utopique

Le Grand Sud 50 rue de l’Europe 59000 LILLE Wattrelos Beaulieu Nord



2022-05-11T19:00:00 2022-05-11T22:30:00;2022-05-12T19:00:00 2022-05-12T22:30:00;2022-05-13T19:00:00 2022-05-13T22:30:00