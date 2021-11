Fraternicide Théâtre Marie-Jeanne, 3 décembre 2021, Marseille.

du vendredi 3 décembre au samedi 4 décembre à Théâtre Marie-Jeanne

FRATERNICIDE une création Leda Atomica Musique « Pourquoi Romulus a tué Remus ? Pourquoi Oasis s’est séparé ? Pourquoi toi et moi on n’arrivera jamais à rien ? Aucune idée… » Romulus et Remus, deux jumeaux abandonnés à la naissance et recueillis par Louve, la tenancière d’une maison close, projettent de monter le plus grand groupe de rock de tous les temps : le Emil Cioran Grunge Club. Au sein d’un collectif d’artistes enragés, ils fomentent leur irrésistible ascension. Sauront ils résister à la tentation de s’entretuer, toujours plus forte, avant d’avoir accompli leur destinée ? Une pièce musicale et vidéo menée par 6 acteurs. Texte : Thomas Sanna Musique : Tom Spectrum Musique originale du Emil Cioran Grunge Club : Davy Sanna avec : Annaëlle Hodet, Justine Simon, Piloo Mars, Tom Spectrum, Davy Sanna, Thomas Sanna durée : 1h Réservations : Vendredi 3 décembre // 20:30 : [https://www.helloasso.com/…/leda-atomica-musique](https://www.helloasso.com/…/leda-atomica-musique)… Samedi 4 décembre // 20:30 : [https://www.helloasso.com/…/leda-atomica-musique](https://www.helloasso.com/…/leda-atomica-musique)… Théâtre Marie Jeanne 56 Rue Berlioz, 13006 Marseille

De 7 à 14€

Théâtre Marie-Jeanne 56 Rue Berlioz 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



