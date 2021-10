Jambville FRAT Jambville, Yvelines FRAT De Jambeville FRAT Jambville Catégories d’évènement: Jambville

Yvelines

FRAT De Jambeville FRAT, 3 juin 2022, Jambville. FRAT De Jambeville

du vendredi 3 juin 2022 au lundi 6 juin 2022 à FRAT Rassemblement FRAT FRAT 1 Rue des Tilleuls, 78440 Jambville Jambville Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T17:00:00 2022-06-03T23:59:00;2022-06-04T08:00:00 2022-06-04T23:59:00;2022-06-05T08:00:00 2022-06-05T23:59:00;2022-06-06T08:00:00 2022-06-06T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Jambville, Yvelines Autres Lieu FRAT Adresse 1 Rue des Tilleuls, 78440 Jambville Ville Jambville lieuville FRAT Jambville