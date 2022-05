Franz Liszt et l’Europe Le Carroir, 12 mai 2022, La Chaussée-Saint-Victor.

Franz Liszt et l’Europe

Le Carroir, le jeudi 12 mai à 20:00

Liszt est probablement le plus cosmopolite des musiciens du XIXe siècle. Né dans une région frontalière à la limite de la Hongrie et de l’Autriche, l’actuel Burgenland, il aura passé son temps à voyager. Il n’aura finalement été sédentaire que durant trois périodes de sa vie : entre 1823 et 1835 à Paris (ce qui n’empêchera pas des tournées de concerts, en Angleterre notamment), entre 1848 et 1861 à Weimar, et entre 1861 et 1869 à Rome. Le reste du temps, il aura sillonné l’Europe. Cet homme ne connaît pas les frontières, dans sa vie comme dans son oeuvre puisqu’il aura transcrit, joué et dirigé toute la musique de son temps. Confronté à la question du nationalisme hongrois après 1848, il pratiquera un soutien à la cause hongroise et au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes d’une très grande subtilité où finalement il se révèle habile politique à la fois réaliste tout en étant idéaliste, épris de liberté. Fin diplomate finalement. Deux spécialistes de l’œuvre de Liszt, Bruno MOYSAN, musicologue et Jean DUBE, pianiste, livreront un portrait de ce musicien européen, en alternant paroles et musiques. (durée 2h). Organisé avec l’association du jumelage Blois-Weimar PROGRAMME DES ŒUVRES DE LISZT -Etude transcendante N°10 -Sonnet 104 de Pétrarque -Les Cloches de Genève -Widmung (de Schumann, transcription par Liszt) -Jeux d’eau à la villa d’Este -Rhapsodie hongroise N° 3 -Rhapsodie hongroise N° 10 -Nuages gris -Lugubre Gondola N° 2 -Réminiscences de Norma (d’après l’opéra de Bellini, arrangements de Liszt) Réservation: [abw.bloisweimar@gmail.com](mailto:abw.bloisweimar@gmail.com) ou 06 46 09 21 15

Tarif plein: 12 euros / Tarif réduit: 8 euros / Gratuité : moins de 16 ans

Franz Liszt fut un grand musicien cosmopolite en Europe tout en prônant l’identité hongroise dans ses oeuvres pour piano: une conférence musicale du musicologue Bruno Moysan et du pianiste Jean Dubé

Le Carroir Route nationale La Chaussée Saint-Victor La Chaussée-Saint-Victor Loir-et-Cher



