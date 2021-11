Franz Ferdinand Zénith, 7 mai 2022, Le Grand-Quevilly.

Franz Ferdinand

Zénith, le samedi 7 mai 2022 à 20:00

Franz Ferdinand annonce la sortie de son premier best of‘ Hits To The Head’ le vendredi 11 mars 2022 chez Domino. Armée d’un sens aigu de ce qui caractérise une « chanson pop classique » (le groupe proclamait qu’il écrivait de la musique « pour faire danser les filles »), la musique de Franz Ferdinand continue de résonner dans le monde entier. En près de deux décennies, le groupe est devenu d’un point de vue commercial et critique, l’un des plus grands groupes britanniques au monde, vendant ainsi plus de 10 millions d’albums,avec1,2 milliard de streams à ce jour, 14 albums de platine, remportant des Brit, Ivor Novello et Mercury Prize Awards, des nominations aux Grammy et écoulant 6 millions de billets pour leurs concerts incendiaires autour du monde

Assis libre : 40€ / Debout : 35€

Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T20:00:00 2022-05-07T22:30:00