Frantz, théâtre, bruitage et mime, au Théâtre Douze Centre Paris Anim’ Maurice Ravel, 17 mars 2023, Paris. Du vendredi 17 mars 2023 au dimanche 26 mars 2023 :

dimanche

de 15h30 à 16h45

vendredi, samedi

de 20h30 à 21h45

. payant Tarif plein : 16 euros Tarif réduit : 14 euros “Un spectacle fabuleux, aussi poétique qu’un film de Jacques Tati, mais en direct live. Une pépite rare.” (Foud’art) “Revenez demain, j’ai encore des trucs à régler.” Frantz, jeune actif à la vie réglée comme un métronome, voit son existence se déglinguer quand il apprend le décès d’un de ses proches. Face au vide qui s’installe, il réalise assez peu de chose si ce n’est qu’il va bien falloir trouver une autre façon de vivre. La rengaine quotidienne s’effondre et un destin déboule. Avec fracas. Ce récit drôle et touchant est porté avec une précision folle par des artistes maîtrisant à la perfection les outils du bruitage et du mime. Une histoire du quotidien racontée à travers une forme aussi originale que virtuose. Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris Contact : http://www.theatredouze.fr/pages/FRANTZ_spect-230.html 0144756032 theatredouze@laligue.org https://www.facebook.com/theatredouzeparis/ https://www.facebook.com/theatredouzeparis/ http://www.theatredouze.fr/pages/FRANTZ_spect-230.html

