Journées du Patrimoine – Parcours immersif Fransèches, 16 septembre 2023, Fransèches.

Fransèches,Creuse

Ce week-end est l’occasion du lancement de notre nouveau parcours immersif et interactif « Masgot 1875 : Mission Temporelle » via votre smartphone partez à la recherche de l’œuvre perdue de François Michaud. Plongez au coeur du 19ème siècle, rencontrez François Michaud et assistez (virtuellement) à l’extraction traditionnelle du granit via une réalité augmentée..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 19:00:00. .

Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine



This weekend sees the launch of our new immersive, interactive trail « Masgot 1875: Mission Temporelle », where you can use your smartphone to search for the lost work of François Michaud. Plunge into the heart of the 19th century, meet François Michaud and witness (virtually) the traditional extraction of granite via augmented reality.

Este fin de semana se inaugura nuestro nuevo recorrido inmersivo e interactivo, « Masgot 1875: Mission Temporelle », en el que podrás utilizar tu smartphone para buscar la obra perdida de François Michaud. Sumérgete en el corazón del siglo XIX, conoce a François Michaud y presencia (virtualmente) la extracción tradicional de granito a través de la realidad aumentada.

An diesem Wochenende startet unser neuer immersiver und interaktiver Rundgang « Masgot 1875: Mission Temporelle », bei dem Sie sich mit Ihrem Smartphone auf die Suche nach dem verlorenen Werk von François Michaud begeben. Tauchen Sie ein in das 19. Jahrhundert, treffen Sie François Michaud und erleben Sie (virtuell) den traditionellen Granitabbau mithilfe von Augmented Reality.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Creuse Sud Ouest