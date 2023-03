Le Printemps des Sportives Franqueville-Saint-Pierre, 20 mars 2023, Franqueville-Saint-Pierre.

Le Printemps des Sportives 20 – 25 mars Franqueville-Saint-Pierre

La Ville de Franqueville-Saint-Pierre est heureuse de vous annoncer la deuxième édition du Printemps des Sportives, une manifestation visant à promouvoir le sport au féminin et à inciter les femmes à faire ou à découvrir de nouveaux sports. Cet événement se déroulera du 20 au 25 mars 2023.

Au programme, des portes ouvertes gratuites dans les associations de la Ville pour les femmes, près de 40 créneaux seront proposés par les clubs. Les sports proposés seront divers et variés : badminton, tennis de table, pilates, basketball, football, danse, pétanque, judo, athlétisme, entre autres.

Intervention : Être une femme et faire du sport – mercredi 22 mars

Voici le thème de cette intervention menée par l’EPAE (Entente Athlétique du Plateau Est) :

Comprendre son anatomie et adapter la pratique sportive. Initiation aux abdos hypopressifs/périnée. L’intervention associera la théorie et la pratique.

Prévoir un tapis ou une serviette de toilette – Tout public

Mercredi 22 mars à 17h30 Salle Marcel Ragot

Osez le parcours Gourmand – samedi 25 mars

Date : samedi 25 mars à 16h

Lieu : Parc du SIVOM

Tarif : 6€

Inscription : https://parcours-gourmand-normande-qui-court.adeorun.com/

Venez participer à une course unique et atypique qui associe sport, santé et festivités. Le principe est simple : marcher ou courir et déguster des produits locaux !

Le parcours gourmand de la semaine du Printemps des Sportives est fait pour vous !

Ce parcours de 5 km, à effectuer à pied ou en courant, est réservé aux femmes (à partir de 10 ans) et promet d’être un véritable délice pour les papilles et les jambes !

Tout au long du parcours, vous aurez l’occasion de déguster les produits locaux des producteurs de la région, à chaque kilomètre un stand de dégustation vous attend pour vous faire découvrir les saveurs locales.

Attention, les places sont limitées, ne tardez pas pour vous inscrire !

https://parcours-gourmand-normande-qui-court.adeorun.com

Retrait des dossards de 14h30 à 15h30

Le coût de participation de 6€ comprend l’accès à la course, le dossard et un t-shirt. Les fonds récoltés seront totalement reversés à 2 associations.

Le départ de la course sera lancé à 16h par Bruno Guilbert, Maire de Franqueville-Saint-Pierre.

Un village avec des animations gratuites pour toute la famille et des stands de produits locaux sera également proposé.

