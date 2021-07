Franquette Festival culinaire Ile Forget, 5 septembre 2021-5 septembre 2021, Saint-Sébastien-sur-Loire.

2021-09-05

Horaire : 12:00 20:00

Gratuit : oui Entrée libre.

Après une première édition couronnée d’un succès populaire, Franquette remet le couvert et revient les 4 et 5 septembre 2021.Sur l’île Forget, le menu imaginé par le festival culinaire défend cette année encore, sa devise “Mangez, Cuisinez, Pensez, Profitez !” Mais avec encore plus d’appétit, de nouveautés, de surprises et de gourmandises.Mangez : Franquette, c’est un espace de restauration où des cuisiniers et des producteurs proposent, de l’entrée au dessert, un menu taillé pour vos goûts et les surprises. Installez vous autour de grandes tablées, profitez des nappes de pique-nique et dégustez des portions vendues à partir de 2 €.Cuisinez : Des cours de cuisine et des ateliers sont programmés.Pensez : À travers des tables rondes.Pendant tout le week-end de Franquette, en partenariat avec la Grande Table de l’Agglo, il vous sera également proposé des animations autour de la production locale, la consommation responsable, la cuisine maison et « zéro gaspi », la conservation des aliments et le compostage.Profitez : Des jeux et des animations pour les jeunes gourmets, mais pas que…

Ile Forget Boulevard des Pas Enchantés Saint-Sébastien-sur-Loire