Le mercredi 28 février 2024

de 19h00 à 22h30

.Tout public. payant Billet : 14.50 EUR

Les américaines Frankie Rose et SRSQ seront de passage au Supersonic Records à Paris pour une soirée pleine d’émotions entre art-pop et influences post-punk !

Frankie Rose & SRSQ en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/Gce67e08904b

FRANKIE ROSE

(Art-pop / New York, USA / Night School Records)

Après avoir passé près de vingt ans à s’imposer dans les cercles musicaux indépendants de New York et de Los Angeles, notamment en jouant dans des groupes comme Crystal Stilts et Vivian Girls, Frankie Rose revient avec une forme, une esthétique et une éthique nouvelles, incarnées dans son nouvel album « Love As Projection ». Célébrée par d’innombrables critiques et organismes culturels au fil des ans pour son approche expansive de l’écriture, ses atmosphères luxuriantes et ses mélodies et harmonies vocales transcendantes, « Love As Projection » est une réintroduction de son style établi à travers la nouvelle lentille de la pop électronique contemporaine.

Ecrites, enregistrées et mises au point avec soin pendant des périodes parmi les plus tumultueuses de l’histoire, cette nouvelle collection de chansons exploite la puissance et la propulsion du punk DIY des débuts de Frankie sans perdre de vue la construction immersive et onirique du monde pour laquelle elle s’est fait connaître ces dernières années. Son amour pour les accroches new wave et le dynamisme post-punk restent omniprésents, rehaussés par l’utilisation d’une production moderne et d’une palette améliorée et polie d’instruments de pointe.

C’est plus qu’une renaissance, un raffinement, une résurgence – c’est un point culminant d’influence, une nouvelle définition de son champ d’action en utilisant les outils à sa disposition, un projet de longue haleine qui a été mûrement réfléchi pendant la moitié d’une décennie – résultant en la collection d’art-pop la plus personnelle et la plus accessible que Frankie ait jamais livrée, propulsant ses mélodies caractéristiques et ses harmonies denses et éthérées vers l’avenir.

https://frankierose.bandcamp.com/album/love-as-projection

https://www.instagram.com/thisisfrankierosemusic/

SRSQ

(Griefwave / Dallas, USA / Dais Records)

SRSQ (prononcé seer-skew) est le pseudonyme de la chanteuse, musicienne et force de la nature Kennedy Ashlyn.

Depuis ses années fondatrices en tant que cofondatrice du duo shoegaze visionnaire Them Are Us Too (aux côtés du regretté Cash Askew) jusqu’à son travail solo en plein essor sur Dais Records, elle a constamment affiné son registre à plusieurs octaves et son art de la chanson pour en faire une voix poétique de plus en plus puissante. Le célèbre premier album de 2019, Unreality, a mis en évidence un don de plus en plus profond pour la dynamique mélodique et l’exorcisme émotionnel – un mode qu’elle a à moitié sérieusement inventé « griefwave ». L’accueil passionné réservé à l’album a donné lieu à de nombreuses dates de concerts, aiguisant encore davantage ses instincts performatifs naturels.

2022 confirme encore davantage que Kennedy est un talent générationnel essentiel, capable de synthétiser les luttes et les chagrins privés en hymnes émouvants et rédempteurs. C’est une musique de tumulte et de triomphe, où la nuit la plus sombre se transforme en aube la plus lumineuse, où l’angoisse s’estompe et devient acceptation. Les graines de SRSQ commencent à peine à fleurir ; les tournées imminentes, les vidéos, et bien d’autres choses encore, accéléreront inévitablement un raffinement déjà radieux.

https://srsq.bandcamp.com/album/ever-crashing

https://www.instagram.com/srsqofficial/

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

