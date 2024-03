Frankie + Le Bien – Live à l’Intermédiaire L’Intermédiaire Live Marseille, jeudi 21 mars 2024.

Frankie + Le Bien – Live à l’Intermédiaire Concert Rock Jeudi 21 mars, 20h30 L’Intermédiaire Live

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T20:30:00+01:00 – 2024-03-21T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-21T20:30:00+01:00 – 2024-03-21T23:59:00+01:00

Jules et EXAG’Records présentent…

FRANKIE

Frankie, le groupe qui a ignoré la production musicale jusqu’à ce qu’il construise sa propre machine à disques dans un ancien atelier Mitsubishi à Bruxelles, en Belgique. Dans ces quartiers généraux, ils travaillent sur de multiples choses telles que des restaurants de boudins, des représentations théâtrales misérables et divers projets parallèles musicaux et vidéo-graphiques. Dans ce lieu de travail gris, le groupe vit sa propre vie. Frankie est composé d’individus têtus qui essaient de travailler ensemble de temps en temps, essayant de diriger le navire dans la bonne direction sans capitaine. Moitié boys band, moitié scientifiques fous, les gars ont sorti leur premier disque « Blubber » sur EXAG’ Records.

Clip – Insta – Facebook

LE BIEN

Groupuscule manichéen d’outsiders vouant leur existence misérable à une quête d’absolu illusoire, mais palpitante.

Une pop de guimauve est sacrifiée sur l’autel de la négation, méticuleusement gâchée par les saillies punk, la sidération des abstractions bruitistes et le vague-à-l’âme kraut tirant vers l’éternel.

Insta

L’Intermédiaire Live 63 place Jean Jaurès, Marseille Marseille 13006 La Plaine Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/frankievirus »}]

live rock