FRANKIE / LE BIEN L’intermediaire Marseille, jeudi 21 mars 2024.

FRANKIE

Frankie, le groupe qui a ignoré la production musicale jusqu’à ce qu’il construise sa propre machine à disques dans un ancien atelier Mitsubishi à Bruxelles, en Belgique. Dans ces quartiers généraux, ils travaillent sur de multiples choses telles que des restaurants de boudins, des représentations théâtrales misérables et divers projets parallèles musicaux et vidéo-graphiques. Dans ce lieu de travail gris, le groupe vit sa propre vie. Frankie est composé d’individus têtus qui essaient de travailler ensemble de temps en temps, essayant de diriger le navire dans la bonne direction sans capitaine. Moitié boys band, moitié scientifiques fous, les gars ont sorti leur premier disque « Blubber » sur EXAG’ Records.

Musicalement, c’est suprenament majestueux, vous voyez Queen ? Ben pas tout a fait ça mais qui aurait quand même signé chez Crypt Records Memphis du début des années Nonante (Oblivions, The Gories, etc.), il y a quelque chose chez eux qui pourrait rappeler des succès nostalgiques “easy going” de l’histoire du rock.

The Make-Up, The Nation Of Ulysses mais s’ils étaient en collaboration avec The Mothers of Invention, moins d’idiotie Monty Pythonesque, plus de Bacon Francis dans l’assiette… frit, croustillant… brûlé, noir, savoureux. Le petit-déjeuner : repas le plus important de la journée…

Leurs concerts sont dangereux et dérangés, leurs microphones plus fissurés et couverts de poussière que Dan Melchior, Billy Childish et Ben Wallers réunis.

Le groupe sort maintenant de son atelier pour abreuver le monde de sa musique. Suivez les, ils vous étonneront tout autant que nous.

ffo : Fat White Family, Black Lips, Velvet Underground, Ty Segall, Neil Hamburger, Country Teasers

Clip : https://www.youtube.com/watch?v=W3BOZYmzFUk…

Insta : https://www.instagram.com/frankie.band/

Facebook : https://www.facebook.com/frankievirus

LE BIEN

Groupuscule manichéen d’outsiders vouant leur existence misérable à une quête d’absolu illusoire, mais palpitante.

Une pop de guimauve est sacrifiée sur l’autel de la négation, méticuleusement gâchée par les saillies punk, la sidération des abstractions bruitistes et le vague-à-l’âme kraut tirant vers l’éternel.

Insta : https://www.instagram.com/lebienlegroupe/

