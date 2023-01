FRANKENSTEIN OU LE MONSTRUEUX THEATRE ANATOMIQUE DES WALTON – CIE LE CŒUR À BARBE Béziers Béziers SCENE DE BAYSSAN Catégories d’Évènement: Béziers

Hérault 7 EUR « Approchez, approchez messieurs, bienvenue mesdames à bord de notre théâtre anatomique, friand de nouvelles technologies et phénomènes de foire. Approchez ! Attention mesdames et âmes sensibles… Nous allons disséquer devant vous un cadavre tout frais ! (…) Approchez, nous allons vous faire découvrir cette fabuleuse énergie vitale qu’est l’électricité. Attention, attention, nous allons expérimenter, dans quelques instants ici même, l’incroyable machine qui permet de rivaliser avec la mort ! (…) Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs dans le monde merveilleux de la science ».

Une histoire émouvante, drôle et instructive sur la genèse réinventée d’un mythe moderne : Frankenstein.

Nous sommes au XIXème siècle. Robert Walton, épris de science et de théâtre, parcourt le monde avec sa sœur Margareth. Ils voyagent à bord d’un théâtre ambulant. L’histrion et le scientifique, c’est Robert. L’auteure c’est Margareth. Tous deux réalisent des expériences anatomiques en public. Caché sous une cagoule, un troisième personnage sert de machiniste, de créature à tout faire.

C’est dans cette atmosphère scientifique hantée par la mort que Mary, heu, Margareth va donner naissance à son monstre, son premier roman… Dès 11 ans Écriture : Karen Bruère avec : Sébastien Lagord

Mise en scène : Sébastien Lagord

Comédiens : Abel Divol, Capucine Ducastelle, Sébastien Lagord

Création décor : Dominique Raynal

Technicien lumière et son : Nicolas Crespo

Costumière : Amélie Martin

Compositeur : Guillaume Vérin

Scénographie : Sébastien Lagord, Dominique Raynal

Conception graphique : Anne-Cécile Rizzo

Chargée de production : Sonia Ropars Mentions légales :

Coproduction : Théâtre Jean-Vilar (Montpellier), Ville de Mèze. Partenaires : Région Occitanie, Ville de Montpellier, Vallon de culture (Communauté de Communes de Conques-Marcillac), La Krèche (Fabrique Artistique de la Ville de Mauguio-Carnon), Mairie de Salles-la-Source. Remerciements : Cie de l’Astrolabe, Cie Athome, collège Simone Veil (Montpellier), Maison Pour Tous St-Exupéry(Montpellier). Béziers

