FRANKENSTEIN Ferme de Bel Ebat, 10 mars 2022, GUYANCOURT.

FRANKENSTEIN

du jeudi 10 mars 2022 au vendredi 11 mars 2022 à Ferme de Bel Ebat

La créature de Frankenstein est devenue si célèbre qu’elle a totalement occulté l’œuvre et son autrice, une jeune femme de 19 ans : Mary Shelley. Dans un monde en perdition, trois voyageurs découvrent un homme à l’agonie, Victor Frankenstein. Ce jeune scientifique leur raconte son histoire : quelques temps auparavant, il parvint à insuffler la vie à une créature surhumaine ; mais celle-ci sema bientôt la terreur autour d’elle… Dans une atmosphère hybride entre XIXe et XXIe siècle, où dialoguent éclairages à la bougie, ciels tourmentés, vidéo et body mapping, ce classique du « mystère et de la terreur » pose la question de la démesure de l’être humain et de sa responsabilité vis à vis de l’humanité et de son environnement. Une adaptation qui donne la parole aux laissés-pour-compte et rend à l’œuvre sa dimension politique pour interroger les rapports de domination et l’origine de la violence. Florian Goetz et Jérémie Sonntag font surgir la modernité d’une écriture qui n’en finit pas d’interroger notre humanité. — L’humanité Séances scolaires : jeudi et vendredi 11 mars à 14h15 Dans le cadre du projet Édifier notre Matrimoine. Les arpenteurs de l’invisible D’après l’œuvre de Mary Shelley Mise en scène Florian Goetz et Jérémie Sonntag Scénographie Aurélie Lemaignen Vidéo Emilie Villemagne (Emtv) Lumière Claire Gondrexon Son Maxime Vincent Avec Jean-Baptiste Anoumon, Roxane Kasperski et Jérémie Sonntag Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 8,50€

Théâtre / À partir de 14 ans N’AI-JE PAS RAISON DE ME LAMENTER DE CE QUE L’HUMANITÉ A FAIT D’ELLE-MÊME ?

Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T20:30:00 2022-03-10T22:30:00;2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T22:30:00