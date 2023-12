FRANK ZAPPA – KING OF THE KONG / Conférence de Pacôme Thiellement Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris FRANK ZAPPA – KING OF THE KONG / Conférence de Pacôme Thiellement Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris, 19 janvier 2024, Paris. Le vendredi 19 janvier 2024

de 19h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

Une soirée consacrée à la musique de Franck Zappa par l’essayiste hors norme Pacôme Thiellement, « Une

conférence, consacrée à la musique de Zappa, conscience de l’animal sacrifié

comme crime initial de la civilisation, mais nécessité de sa résurrection dans

la musique et de sa glorification dans la danse et l’activité artistique, à

travers la création et les exécutions de son hymne, King Kong, de 1967 à 1988 ». Intuitif, très à l’écoute (…), Pacôme Thiellement est tout sauf dogmatique. Derrière ses allures de prophète déjanté se cache un intellectuel vif et audacieux. [Le Monde] Pacôme Thiellement est né en 1975. Il a écrit de nombreux essais sur la pop et la gnose.

Rock, cinéma, théologie, sociologie, ésotérisme : sa culture pop

ogresque est, avant tout, un regard unique porté sur le monde, qu’il

transmet au travers de ses textes riches et originaux. Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001 Paris Contact : +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris

DR Pacôme Thiellement Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75001 Lieu Médiathèque musicale de Paris (MMP) Adresse 8 porte Saint Eustache Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris latitude longitude 48.862798,2.345658

Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/