Frank Woest – Le Dernier Petit Festival de l’Eté – 4e édition Flagy, 24 août 2021, Flagy.

Frank Woest – Le Dernier Petit Festival de l’Eté – 4e édition 2021-08-24 – 2021-08-24 Villard La Tanière 3 route du Loup, lieu-dit Villard

Flagy Saône-et-Loire

Pour ses premières soirées de piano jazz, le Dernier Petit Festival de l’Eté a l’honneur d’accueillir le sublime jazzman Frank Woeste en soliste !

Ce musicien hors pair choisit le piano comme instrument de prédilection à cause de sa potentialité harmonique, mélodique et rythmique. Il grandit avec un double bagage, classique et jazz, et étudie au Conservatoire de Brême et dans la section jazz du Conservatoire Supérieur de Musique de Paris.

A côté de ses qualités de pianiste, il se fait remarquer en tant qu’arrangeur et pour son travail innovant avec le Fender Rhodes.

Il collabore avec les plus grands musiciens français et internationaux dont Ibrahim Maalouf, Michel Portal, et Ira Coleman, entre autres. Frank partage aussi la scène avec des artistes de la pop ou de la chanson (Juliette Greco, Mathieu Chedid…) et de la musique classique.

Il grave 5 albums en tant que leader, ainsi que beaucoup d’autres en sideman ou arrangeur, dont plusieurs enregistrements récompensés aux Victoires de Jazz.

Ses concerts à La Tanière seront consacrés à des improvisations jazz.

+33 3 85 31 01 46

dernière mise à jour : 2021-08-16 par