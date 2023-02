FRANK SINATRA THE VOICE SALLE DE L’ORIEL, 11 mars 2023, VARCES ALLIERES ET RISSET.

FRANK SINATRA THE VOICE SALLE DE L’ORIEL. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 20:30 (2023-03-11 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros.

VARCES ANIMATION ET CULTURE (PLATES-V-R-2021-010807) présente ce spectacle. « Frank Sinatra – The Voice » La note bleue direction artistique Valérie Micheli et direction musicale Pascal Perrier avec …. Plongez dans les années swing ! Come fly with me, Fly me to the moon, Make the knife, New York new York, Somethin’stupid, I’ve got you under my skin, Strangers in the night …. Année quarante à soixante-dix à New York : un cabaret, des lumières chaudes et tamisées, une ambiance intimiste, trente chanteurs et solistes accompagnés par un quartet de musiciens jazz professionnels interprètent de façon originale et inédite les plus grands succès du plus grand crooner de tous les temps ! Une invitation à voyager au temps du swing, un vibrant hommage au chanteur américain à la renommée internationale, toutes générations confondues.Tarifs réduits: Adhérents Fnac, chômeurs, étudiants, enfants -13 ans.Réservation PMR: 04 76 72 99 50 Lilian Palomas, Michaël Cheret, Pascal Perrier, Valérie Micheli, La Note Bleue Lilian Palomas, Michaël Cheret, Pascal Perrier, Valérie Micheli, La Note Bleue

SALLE DE L’ORIEL VARCES ALLIERES ET RISSET Espace Charles de Gaulle Isere

