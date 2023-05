FRANK HORVAT – Paris, le monde, la mode Jeu de Paume, 16 juin 2023, Paris.

Du vendredi 16 juin 2023 au dimanche 17 septembre 2023 :

mardi

de 11h00 à 21h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

.Tout public. payant

De 9 à 12 euros

Le Jeu de Paume présente la plus grande exposition consacrée au photographe Frank Horvat depuis son décès le 21 octobre 2020. À travers 170 tirages et 70 documents d’archive, Frank Horvat. Paris, le monde, la mode se concentre sur les quinze premières années d’une carrière exceptionnelle.

Entre 1950 et 1965, Horvat affirme une personnalité hors norme d’auteur-reporter et de photographe de mode. L’exposition apporte une vision renouvelée sur l’œuvre de cet acteur majeur de la photographie française et européenne.

Réalisée à partir des archives laissées par le photographe dans sa maison-atelier de Boulogne-Billancourt, l’exposition comporte 170 tirages et 70 documents d’époque (publications, écrits, ouvrages, planches contacts). Elle présente, aux côtés d’images emblématiques, des ensembles de photographies moins connues ou complètement inédites. C’est toute la richesse et la singularité d’une œuvre complexe et multiforme qui est ici dévoilée, replacée dans le contexte de l’histoire de l’image photographique et de la presse illustrée d’après-guerre.

Après le succès de l’exposition Frank Horvat présentée au Château de Tours au printemps 2022, le Jeu de Paume a souhaité proposer à Paris une version enrichie de l’exposition. Sont ainsi présentés un ensemble inédit de photographies ainsi que de nombreuses revues de mode, apportant un éclairage particulier sur le contexte de création de ces images, à une époque où l’essor du prêt-à-porter et l’évolution du statut des femmes dans la société modifient profondément les canons du genre.

Jeu de Paume 1 place de la Concorde 75001 Paris

Contact : https://jeudepaume.org/

Frank Horvat Monique Dutto à la sortie du métro, Paris, pour Jours de France, 1959