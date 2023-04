Marché de Frangy Rue de la poste, 1 janvier 2023, Frangy.

Vente de produits alimentaires sur une dizaine de stands : fruits et légumes, fromage, viande, charcuterie, poisson et produits du terroir..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Rue de la poste

Frangy 74270 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Sale of food products on a dozen stands: fruit and vegetables, cheese, meat, delicatessen, fish and local produce.

Venta de productos alimenticios en una docena de puestos: frutas y verduras, queso, carne, charcutería, pescado y productos locales.

Verkauf von Lebensmitteln an etwa zehn Ständen: Obst und Gemüse, Käse, Fleisch, Wurstwaren, Fisch und regionale Produkte.

