A GAUCHE DE LA LUNE (2-L-R-20-4185 / 3-L-R-20-4186) EN ACCORD AVEC COULLIER PRODUCTIONS présente ce concert FRANGLISH En 2019, Franglish s'est imposé comme LA révélation de l'année. Deux ans auparavant, il a sorti son premier EP digital Signature, une pop urbaine inspirée des cultures africaines et américaines, qu'il a présenté au public à travers la France lors des premières parties de la tournée G20 TOUR de Dadju. Après le succès de Monsieur, sorti en 2019 et certifié disque d'or, Franglish a présenté son digne successeur le 9 juillet dernier avec Vibe : 17 titres avec des featurings totalement déments comme Fally Ipupa, Aya Nakamura, Tyga, Hamza pour ne citer qu'eux. Son 3ème album Glish sorti le 28 octobre dernier a rencontré un franc succès et c'est aussi sur scène, avec sa vibe et ses gimmicks, que Glish montre toute l'étendue de son talent

