Franglish – Vibe Tour II, 24 novembre 2022, .

Franglish – Vibe Tour II

2022-11-24 20:00:00 – 2022-11-24

28 Olympia présente, Une Cigale complète en 2019. Un Trianon sold out en 2021. Un concert blindé qui a fait trembler les murs de la salle mythique de l’Olympia le 27 novembre dernier après une tournée démentielle… Franglish poursuit son ascension et vous donne rendez-vous pour le Vibe Tour II, sans oublier un passage au Zénith de Paris vendredi 17 novembre 2022 !



En 2019, Franglish s’est imposé comme LA révélation de l’année avec Monsieur, certifié disque de platine ! En juillet 2021, Franglish a présenté son deuxième album et digne successeur de Monsieur. Vibe, c’est 17 titres avec des featurings totalement déments comme Fally Ipupa, Aya Nakamura, Tyga, Hamza pour ne citer qu’eux. Et après Mood 1, c’est l’excellent Mood 2 qui vous fera danser à coups sûrs. Nul doute que le succès sera au rendez-vous : le clip de Wifey, compte déjà quasi 1 millions de vues sur Youtube en seulement 2 semaines et on retrouvera des duos avec Koba LaD et Gazo.



C’est encore sur scène, avec sa vibe et ses gimmicks, que Glish montre toute l’étendue de son talent. Venez-vous en rendre compte par vous-même lors du Vibe Tour II qui passera forcément à côté de chez vous. Let’s get it !



+ Première partie



[Grande Salle]

Retrouvez Franglish jeudi 24 novembre sur la scène du Moulin !

Olympia présente, Une Cigale complète en 2019. Un Trianon sold out en 2021. Un concert blindé qui a fait trembler les murs de la salle mythique de l’Olympia le 27 novembre dernier après une tournée démentielle… Franglish poursuit son ascension et vous donne rendez-vous pour le Vibe Tour II, sans oublier un passage au Zénith de Paris vendredi 17 novembre 2022 !



En 2019, Franglish s’est imposé comme LA révélation de l’année avec Monsieur, certifié disque de platine ! En juillet 2021, Franglish a présenté son deuxième album et digne successeur de Monsieur. Vibe, c’est 17 titres avec des featurings totalement déments comme Fally Ipupa, Aya Nakamura, Tyga, Hamza pour ne citer qu’eux. Et après Mood 1, c’est l’excellent Mood 2 qui vous fera danser à coups sûrs. Nul doute que le succès sera au rendez-vous : le clip de Wifey, compte déjà quasi 1 millions de vues sur Youtube en seulement 2 semaines et on retrouvera des duos avec Koba LaD et Gazo.



C’est encore sur scène, avec sa vibe et ses gimmicks, que Glish montre toute l’étendue de son talent. Venez-vous en rendre compte par vous-même lors du Vibe Tour II qui passera forcément à côté de chez vous. Let’s get it !



+ Première partie



[Grande Salle]

dernière mise à jour : 2022-04-01 par