Franglish Accor Arena PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Franglish Accor Arena, 13 février 2024, PARIS. Franglish Accor Arena. Un spectacle à la date du 2024-02-13 à 20:00 (2024-02-13 au ). Tarif : 42.0 à 65.0 euros. Gilbert Coullier Productions (L.3-752486/6-752577) et Lutèce Music présentent ce concert FRANGLISH« Une Cigale complète en 2019. Un Trianon sold out en 2021. Un concert blindé qui a fait trembler les murs de la salle mythique de l’Olympia, et le Zénith de Paris à guichets fermés en novembre 2022 après une tournée démentielle…Franglish poursuit son ascension et vous donne rendez-vous à L’Accor Arena le 13 février 2024 ! » Franglish Franglish Votre billet est ici Accor Arena PARIS 8 BOULEVARD DE BERCY Paris Gilbert Coullier Productions (L.3-752486/6-752577) et Lutèce Music présentent ce concert FRANGLISH « Une Cigale complète en 2019. Un Trianon sold out en 2021. Un concert blindé qui a fait trembler les murs de la salle mythique de l’Olympia, et le Zénith de Paris à guichets fermés en novembre 2022 après une tournée démentielle… Franglish poursuit son ascension et vous donne rendez-vous à L’Accor Arena le 13 février 2024 ! » .42.0 EUR42.0. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Accor Arena Adresse 8 BOULEVARD DE BERCY Ville PARIS Tarif 42.0-65.0 lieuville Accor Arena PARIS Departement Paris

Accor Arena PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Franglish Accor Arena 2024-02-13 was last modified: by Franglish Accor Arena Accor Arena 13 février 2024 Accor Arena Paris

PARIS Paris