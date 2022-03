FRANGINES MALGRÉ L Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier Hérault 12 12 EUR Ne manquez pas les spectacle “Frangines Malgré L” au Théâtre le Point Comédie ! ►Laura est partie il y a 7 ans avec l’amant de Louise.

Les demi soeurs séparées depuis, se retrouvent au cours d’une veillée funèbre.. Très vite, le duo se livre à un impitoyable duel : le cynisme de l’une face au mordant de l’autre donnent à ce règlement de compte les allures d’un combat sans merci !

Qui sortira vainqueur de ces affaires de coeur ? Humeurs, humour, amour amer…

les mots sonnent à deux voix dans la belle ritournelle des deux L.

