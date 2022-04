FRANC’S FOLIES N°7 Théâtre du Square de Loos, 30 avril 2022, Loos.

FRANC’S FOLIES N°7

Théâtre du Square de Loos, le samedi 30 avril à 19:45

Avec Franck LEPLUS et ses comédiens, un vent de folies va une nouvelle fois souffler au théâtre du square. Des textes engagés ou burlesques, une maitrise totale du comique de geste, de situation, de la pantomime composent ce spectacle pour les rires et les fous-rires nombreux dans la salle. Plusieurs sujets sont proposés au public par les comédiennes et comédiens de l’atelier Loossois de formation et de créations théâtrales qualifiés par la presse de “tous vraiment convaincants (VDN)” et gratifiés par “des éclats de rire et des tonnerres d’applaudissements (VDN)”

entrées adultes 7 € enfants 4 € associations/CE/étudiants 5 €

Comédie à sketches

Théâtre du Square de Loos square Eugène Thomas 59120 Loos Loos Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T19:45:00 2022-04-30T21:40:00