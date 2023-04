Théâtre : « Alceste et Jeanne » L’Agrithéâtre de Jaillac, 21 avril 2023, Francoulès.

Tragédie, comédie, peu importe le genre. Le tout pour le théâtre est de parler du monde, alors nous nous y employons, passionnément . Nous devenons chroniqueur, parlons local, du monde global. Et nous prenons pour héros un jeune noble Quercynois en quête de vérité et une camérière, paysanne espiègle et déterminée. Pour Alceste et Jeanne, le monde moderne qui va voir le jour en cette année 1789, est aussi celui où naît leur enfant, et c’est un monde qui s’embrase. Notre époque est-elle vraiment différente, n’est-elle pas en proie à des problèmes dont l’éternel retour indique l’échouage d’un progrès social tant souhaité ?

L’histoire d’amour entre Alceste et Jeanne en explore les causes, dans les décombres de nos mythologies familiales.

Benjamin Sisqueille.

2023-04-21 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-21 . EUR.

L’Agrithéâtre de Jaillac Pelacoy

Francoulès 46090 Lot Occitanie



Tragedy, comedy, whatever the genre. The whole point of theater is to talk about the world, so we do it, passionately. We become a chronicler, we speak locally, about the global world. And we take as heroes a young nobleman from Quercy in search of truth and a cameraman, a mischievous and determined peasant woman. For Alceste and Jeanne, the modern world that will be born in this year 1789, is also the one where their child is born, and it is a world that is burning. Is our time really different, is it not plagued by problems whose eternal return indicates the failure of a much desired social progress?

The love story between Alceste and Jeanne explores the causes, in the rubble of our family mythologies.

Benjamin Sisqueille

Tragedia, comedia, sea cual sea el género. El objetivo del teatro es hablar del mundo, así que lo hacemos, con pasión. Nos convertimos en cronistas, hablamos localmente, sobre el mundo global. Y tomamos como héroes a un joven noble de Quercy en busca de la verdad y a una camarógrafa, una campesina traviesa y decidida. Para Alceste y Jeanne, el mundo moderno que nacerá en 1789 es también el mundo en el que nace su hijo, y es un mundo que está en llamas. ¿Acaso nuestra época no está plagada de problemas cuyo eterno retorno indica el fracaso de un progreso social muy deseado?

La historia de amor entre Alceste y Jeanne explora las causas, en los escombros de nuestras mitologías familiares.

Benjamin Sisqueille

Tragödie, Komödie, das Genre ist egal. Das Wichtigste für das Theater ist es, über die Welt zu sprechen, also arbeiten wir leidenschaftlich daran. Wir werden zum Chronisten, sprechen lokal über die globale Welt. Und wir nehmen einen jungen Adligen aus Quercyn, der nach der Wahrheit sucht, und eine Kameradin, eine verspielte und entschlossene Bäuerin, zu unseren Helden. Für Alceste und Jeanne ist die moderne Welt, die in diesem Jahr 1789 entstehen wird, auch die Welt, in der ihr Kind geboren wird, und es ist eine Welt, die in Flammen steht. Ist unsere Zeit wirklich anders, wird sie nicht von Problemen geplagt, deren ewige Wiederkehr das Scheitern des ersehnten gesellschaftlichen Fortschritts anzeigt?

Die Liebesgeschichte zwischen Alceste und Jeanne erforscht die Ursachen dafür in den Trümmern unserer Familienmythologien.

Benjamin Sisqueille

