Ne manquez pas notre quiz spécialement organisé pour célébrer la Francophonie en partenariat avec l’Institut Français d’Écosse! La Semaine de la alngue française et de la Francophonie offre l’occasion unique de célébrer la richesse de la langue française. L’Alliance Française de Glasgow et l’Institut Français d’Écosse vous ont préparé un quiz dont vous vous souviendrez ! Nous vous invitons à passer une soirée exceptionnelle remplie de surprises, de défis et de rires ! Tout le monde est le bienvenu, il n’est pas nécessaire de savoir parler français pour participer.

Gratuit et sur inscription

2021-03-18T18:00:00 2021-03-18T18:30:00

