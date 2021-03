FRANCOPHONIE : Présentation du livre L’esprit de la révolte par ses auteurs. Institut français de Jordanie, 30 mars 2021-30 mars 2021, Amman.

Institut français de Jordanie, le mardi 30 mars à 16:00

Pour la fête de la Francophonie, l’Institut Français de Jordanie et l’Ambassade de France organisent la présentation du livre L’esprit de la révolte par ses auteurs : Leyla Dakhli (Centre Marc Bloch, CNRS) et Simon Dubois (IFPO). Cette conférence se déroulera à la fois sur zoom et en présentiel pour 20 personnes maximum. Les soulèvements qui se sont succédé dans le monde arabe en 2010 et 2011 n’ont pas épuisé leurs potentialités. Occupation des places, slogans dégagistes et anti-système, nouvelles mobilisations de la fin 2019 : l’expérience révolutionnaire arabe s’est étendue et déborde les limites qui étaient les siennes il y a dix ans. Elle a ébranlé les sociétés au point que, malgré les contre-révolutions, rien ne sera plus comme avant. L’esprit de la révolte propose de lire la puissance politique des printemps arabes, leurs répertoires d’actions, les circulations de formes protestataires depuis leurs archives. Traces du temps révolutionnaire, ces documents sont autant de balises pour le futur si l’on prend le temps de les regarder, de les lire, de les écouter.

Nombre de participants maximum : illimité sur zoom et 20 en présentiel. Durée : 1 heure / gratuit Français sous-titré en arabe sur zoom Inscription : https://forms.gle/Ci9mi6NVCuoAwhueA Stricte application des mesures sanitaires

Institut français de Jordanie Jabal Webdeh 4 Sharia College Street, Amman 11191 Amman



