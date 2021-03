Saint-Calais À distance - En ligne Saint-Calais FRANCOPHONIE : Pictionary en ligne A1-A2 / B1-B2 À distance – En ligne Saint-Calais Catégorie d’évènement: Saint-Calais

Pour la fête de la Francophonie,l’Université de Yarmouk et l’Ambassade de France en Jordanie vous proposent un jeu de société en ligne : le pictionary. Le concept est simple, faire deviner un mot aux autres joueurs en le dessinant. Le jeu se déroulera sur Zoom en utilisant le site Skribbl. Université de Zaytoonah

Nombre de participants maximum : 10 Durée : 1 heure / gratuit Niveau de Français requis : Inscription : https://forms.gle/NSBbRECJKvr9ENNr9

2021-03-22T16:00:00 2021-03-22T17:00:00;2021-03-22T17:30:00 2021-03-22T18:30:00

