Le Festival de la Francophonie vise à promouvoir non seulement la langue française et la diersité des cultures francophones, mais aussi les valeurs qui sont au cœur de la francophonie : solidarité, humanisme, paix, démocratie, droits de l’homme et diversité. Le festival de cette année sera dédié à la sensibilisation à l’égalité des sexes. Rejoignez l'[Alliance française de Singapour](https://alliancefrancaise.org.sg/francophonie-2021#/) pour apprécier une variété de programmes : projections de films, expositions d’art, concours de nouvelles, conférences… Festival de la Francophonie à Singapour Alliance française de Singapour 1 Sarkies Road Singapore Singapour Newton

