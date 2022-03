Francophonie et diplomatie : place et enjeux de la langue française sur la scène internationale Panthéon-Sorbonne Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Francophonie et diplomatie : place et enjeux de la langue française sur la scène internationale Panthéon-Sorbonne, 28 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 28 mars 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

A l’occasion du Mois de la Francophonie que la Ville de Paris célèbre chaque année, le SONU (Sorbonne pour l’organisation des Nations Unies) organise, le 28 mars, de 19h à 21h, une conférence sur la place et les enjeux de la langue française sur la scène internationale. Cette conférence, organisée conjointement avec l’association étudiante de la Sorbonne pour l’Organisation des Nations unies (SONU), se tiendra dans un amphithéâtre de la Sorbonne mère et sera retransmise en direct. Un évènement gratuit et ouvert à tous. Pour cette conférence, nous recevrons des intervenants de grabde qualité : Jean-Maurice Ripert, diplomate ayant siégé à la représentation de la France auprès des Nations Unies Imma Tor, conseillère en langue français et diversité linguistique à l’Organisation internationale de la francophonie Myriam Bergeron-Maguire, maîtresse de conférences sur la linguistique à l’université Sorbonne Nouvelle Un.e représentant de la Délégation générale du Québec à Paris Panthéon-Sorbonne 12 rue du Panthéon Paris 75005 Contact : https://fb.me/e/n0zLnq81J Conférence

