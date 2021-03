Amman Institut français de Jordanie Amman FRANCOPHONIE : Escape Game pour adultes Institut français de Jordanie Amman Catégorie d’évènement: Amman

du jeudi 18 mars au jeudi 25 mars à Institut français de Jordanie

À l’occasion de la fête de la Francophonie, venez jouer les détectives en participant à un escape game organisé par Cécile Nougier. Le concept est simple : 1 heure pour résoudre un meurtre. Arriverez-vous à relever le défi ? **lieu :** Jordan national gallery of fine arts, Jordanie

Nombre de participants maximum : 8 Niveau de Français requis : B1+

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-18T16:00:00 2021-03-18T17:00:00;2021-03-25T16:00:00 2021-03-25T17:00:00

