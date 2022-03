Francophonie de demain – Cabaret de la diversité Cégep de RimouskI, 24 mars 2022, Rimouski.

Dans sa démarche constante et soutenue pour l’édification de collectivités plus accueillantes et inclusives, favorisant la pleine participation en français de toute la population, le [**Cabaret de la Diversité**](https://www.facebook.com/diversitebsl), en collaboration avec le Cégep de Rimouski, propose Francophonie de demain les 24 et 25 mars prochains au cégep de Rimouski (Salle 5e Saison); à l’occasion du 52e Mois de la francophonie et de la 23e Semaine d’actions contre le racisme et pour l’égalité des chances. Réalisé dans le cadre du cours Héritage linguistique du programme Arts, lettres et communication, en partenariat avec la Vie étudiante au Cégep de Rimouski, Francophonie sans frontières, la Société nationale de l’Est du Québec, l’événement sans frais se veut un espace privilégié de rencontre, de dialogue, d’échanges, de partage et de promotion du mieux-vivre ensemble; à travers lequel des jeunes d’origines diverses prennent la parole pour exposer leur vision de la francophonie de demain. Le projet vise également à favoriser les rapprochements interculturels et à renforcer la solidarité au sein de la communauté francophone. « Le français, une langue qui lie et réunit au-delà des différences de cultures et d’accents. » ******** PRIX DE PRÉSENCE – À GAGNER ! ******** Cartes-cadeaux de la Librairie L’Alphabet. Des bouchées et des breuvages seront servis sur place, gratuitement. Pour plus d’informations, vous pouvez écrire au fondateur-coordonnateur du [**Cabaret de la diversité**](https://www.linkedin.com/in/cabaret-de-la-diversit%C3%A9-0803a6166/), Lenine Nankassa Boucal, en écrivant par courriel à : [cabaretdiversite@gmail.com](mailto:cabaretdiversite@gmail.com).

Événement grand public (ouvert à tous)

Espace de rencontre, de dialogue, d’échanges et de partage pour coconstruire une francophonie de demain solidaire, inclusive, riche et prospère de ses diversités. (Vivre ensemble)

Cégep de RimouskI 60, rue de l’Évêché Ouest Rimouski, Québec, Canada G5L 4H6 Rimouski Rimouski-Neigette



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T13:30:00 2022-03-24T15:00:00;2022-03-25T08:30:00 2022-03-25T10:00:00