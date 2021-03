Saint-Calais À distance - En ligne Saint-Calais FRANCOPHONIE : Conférence : « L’aventure traductive d’Antar et Abla » À distance – En ligne Saint-Calais Catégorie d’évènement: Saint-Calais

À distance – En ligne, le mardi 23 mars à 19:30

Pour la fête de la Francophonie, l'Université Al-Albay avec le professeur Waël Rabadi, organise une rencontre littéraire intitulée « L'aventure traductive d'Antar et Abla » Guerres tribales, razzias, fuites dans le désert et amour impossible… Waël Rabadi et Isabelle Bernard, professeurs des universités, ont choisis et traduits 13 histoires d'amour et d'aventure de la grande et célèbre épopée d'Antar Ben Cheddad. Un grand texte de la littérature médiévale arabe à (re)découvrir lors de cette rencontre où seront lus des extraits en français et en arabe.

2021-03-23T19:30:00 2021-03-23T21:00:00

