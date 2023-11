Casse-Noisette de Blanca Li THEATRE JEAN COCTEAU, 22 mars 2024, FRANCONVILLE.

Casse-Noisette de Blanca Li THEATRE JEAN COCTEAU. Un spectacle à la date du 2024-03-22 à 21:00 (2024-03-22 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE PLATES V-R-2020-002172/V-R-2020-002173 PRESENTE CE SPECTACLE CASSE-NOISETTE, SENS DESSUS DESSOUS Le célèbre ballet Casse-Noisette est revisité à la sauce hip-hop par la chorégraphe Blanca Li, qui fait dialoguer musique de Tchaïkovski et danse urbaine.Blanca Li, chorégraphe et artiste touche-à-tout, directrice du Teatros del Canal à Madrid, a toujours rêvé de réinventer l’histoire intemporelle et populaire de Casse-Noisette avec ses propres armes : le hip hop, le métissages et une équipe de choc. Elle offre ici une nouvelle création très inspirée d’un des plus beaux ballets du répertoire classique. Avec l’énergie du mouvement et de la danse, elle dompte le chef-d’oeuvre musical de Tchaïkovski dans une réorchestration étonnante et urbaine et le fait vibrer sur les pas de huit danseurs virtuoses.Chorégraphe : Blanca Li Avec : Daniel Barros del Rio, Daniel Eihu Vazquez Espinosa, Nelson Ewande, Silvia Gonzalez Recio, Angel Munoz Villa, Lidia Rioboo Ballester, Anthony Yung, Asia Zonta Direction musicale et arrangements : Tao Gutierrez d’après la musique originale de Piotr Ilitch Tchaïkovski Lumières : Pascal Laajili Costumes : Laurent Mercier Vidéo : Charles Carcopino Création graphique vidéo : Jean-Baptiste CarcopinoN° téléphone accès PMR : 01 39 32 66 06Arrêt de train : Franconville/ Le Plessis Bouchard puis 15 minutes de marche. Plusieurs parking payant à proximité mais gratuit à partir de 19h00 Blanca Li Blanca Li

THEATRE JEAN COCTEAU FRANCONVILLE 32 bis, rue de la Station Val-DOise

