Fary – Aime-moi si tu Peux – Tournée THEATRE JEAN COCTEAU, 15 mars 2024, FRANCONVILLE.

Fary – Aime-moi si tu Peux – Tournée THEATRE JEAN COCTEAU. Un spectacle à la date du 2024-03-15 à 21:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

Pour son retour sur scène, l’humoriste Fary qui excelle dans l’art du monologue comique a pris la plume, aidé de Jason Brokerss, et livre un nouveau one-man-show : « Aime-moi si tu peux ». Le dandy de l’humour a choisi d’y évoquer sa vie privée, et s’attaque à un sujet inédit pour lui : le couple. Fary fait ainsi un état des lieux de son propre couple, des relations amoureuses, des failles que cela implique, toujours avec une vérité criante et une bonne dose d’autodérision. Fary Fary

THEATRE JEAN COCTEAU FRANCONVILLE 32 bis, rue de la Station Val-DOise

