COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE PLATES V-R-2020-002172/V-R-2020-002173 PRESENTE CE SPECTACLE LE CARNAVAL DES ANIMAUX AU JO Musique classiqueTout public Durée : 45 minutesAthlètes d’un soir, les animaux s’invitent dans une narration où se succèdent journées d’ouverture et d’épreuves, remise des médailles et cérémonie de clôture. Un son lumineux, le plaisir de faire partager la musique : Un gage de séduction auprès de tous les publics ! Depuis 1998, l’Orchestre Symphonique Divertimento, guidé par sa cheffe Zahia Ziouani, met sa musique au service d’une philosophie exigeante : celle de s’inscrire dans son temps, transmettre et partager dans une quête exploratoire, inlassablement portée par sa vocation de démocratisation culturelle. Fantaisie pittoresque et délicieuse, le Carnaval des Animaux est une des oeuvres phares de Camille Saint-Saëns. Pièce maîtresse du compositeur, elle dévoile avec poésie son langage inventif et imagé. À l’approche des Jeux Olympiques parisiens en 2024, l’Orchestre Symphonique Divertimento a entrepris de transformer le célèbre Carnaval en y mêlant quelques éléments des JO pour l’adapter aux thèmes sportifs. Distribution/programmation :Conception artistique et direction : Zahia Ziouani Écriture, mise en scène et comédien : Laurent Soffiati Création vidéo : Romain Vincent Scénographie : Satu Peltoniemi Illustrations : Gaëlle Ferradini Lumières : Koceila AouabedN° téléphone accès PMR : 01 39 32 66 06Arrêt de train : Franconville/ Le Plessis Bouchard puis 15 minutes de marche. Plusieurs parking payant à proximité mais gratuit à partir de 19h00 Orchestre Symphonique Divertimento, Zahia Ziouani Orchestre Symphonique Divertimento, Zahia Ziouani

THEATRE JEAN COCTEAU FRANCONVILLE 32 bis, rue de la Station Val-DOise

