Make Up – Tournée THEATRE JEAN COCTEAU, 19 janvier 2024, FRANCONVILLE.

Make Up – Tournée THEATRE JEAN COCTEAU. Un spectacle à la date du 2024-01-19 à 21:00 (2024-01-19 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

Theâtre National De Nice (L-D-2022-003931-003932-4642/2-4647/3) présente ce spectacle L’INTENTION Mon écriture scénique est née d’un mélange et d’un désir. Le mélange des différentes disciplines pratiquées (la musique, la danse, le jeu) et le désir de créer un langage multiple, hybride et décloisonné. Le choix de ne pas utiliser de mots dans mes spectacles s’explique, entre autres, par l’envie de stimuler le spectateur en sollicitant son sens de l’observation, histoire de se connecter le plus directement possible les uns aux autres par l’immédiateté du ressenti. Travailler l’expression physique permet d’alterner la puissance narrative du moindre détail, et l’amplitude des grands mouvements dans l’espace scénique. La présence de la musique et l’approche sonore sont les éléments moteurs de mon vocabulaire. Subtil ou imposant, le son exacerbe l’aspect comique, dramatique, angoissant ou absurde de certaines situations, redéfinissant la perception du réel. Mon théâtre s’aventure dans l’infinie richesse du comportement humain, pour chercher à illustrer joyeusement à la fois l’impossibilité et l’enchantement du vivre-ensemble. Mathilda May N° de téléphone accès PMR : 04 93 13 19 00 Mathilda May Mathilda May, Make Up

THEATRE JEAN COCTEAU FRANCONVILLE 32 bis, rue de la Station Val-DOise

