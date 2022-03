Françoiz Breut, Lonny La Vapeur, 12 octobre 2022, Dijon.

La Vapeur, le mercredi 12 octobre à 20:30

**Françoiz Breut** (FR) Françoiz Breut se fait remarquer en 1997 avec un album éponyme d’inspiration minimaliste, composé en partie par Dominique A. Par la suite, sept disques, tous acclamés par la critique, ont vu le jour et de nombreuses collaborations sont nées : Yann Tiersen, Philippe Katerine, Adrian Utley (Portishead), François and the Atlas Mountains… À la fois moderne et totalement hors du temps, Françoiz Breut ne cesse d’explorer différentes contrées musicales et oniriques pour forger des fables pop, merveilleuses et sociétales. Avec “Flux flou de la foule”, son nouvel album, Françoiz Breut scande la nécessaire urgence climatique. Ses fidèles collaborateurs Roméo Poirier et Marc Melià font rimer son parlé/chanté avec des sonorités électroniques et organiques. [https://youtu.be/sJW26A3x_Jw](https://youtu.be/sJW26A3x_Jw) **Lonny** (FR) Musicienne chevronnée, Lonny aurait pu choisir la familiarité de l’alto dont elle joue depuis petite mais le son qui court le long de sa colonne vertébrale, celui par lequel elle tient debout, se nourrit des guitares folk. Ses chansons naissent d’une rupture qui a figé Lonny quelque part en bordure du monde. De cette expérience à la fois bouleversante et fondatrice, elle a conçu un folk empathique mais intransigeant, d’une langue française entoilée de paysages normands ou québécois, et de métaphores (de la prostration, du deuil, de la reconquête d’une féminité…). Lonny, variation autour d’ « alone » en anglais, prouve que la solitude, loin des lieux communs, peut être le terreau d’un nouveau départ. [https://youtu.be/lPY5rs4vOps](https://youtu.be/lPY5rs4vOps) — Plus d’infos : [https://bit.ly/3KGPvMZ](https://bit.ly/3KGPvMZ)

De 5.50 à 15€

La folk empathique et intransigeante de Lonny et la pop merveilleuse et sociétale de Françoiz Breut seront à retrouver à La Vapeur le 12 oct. 2022.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon Clos de Pouilly Côte-d’Or



