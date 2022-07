Françoiz Breut, 18 novembre 2022, .

Françoiz Breut



2022-11-18 21:30:00 21:30:00 – 2022-11-18 23:00:00 23:00:00

Ses pas ont croisé ceux de Dominique A, Yann Tiersen, et Philippe Katerine. Françoiz Breut fait confiance à ses fidèles collaborateurs et électroniciens Roméo Poirier, et Marc Melià au clavier, qui font rimer électronique et organique avec son chanté / parlé. Avec « Flux Flou De La Foule », Françoiz Breut nous embarque dans une exploration musicale et poétique de la jungle urbaine. Elle dresse des tableaux superbes et étranges, des fables pop, merveilleuses et sociétales. Avec une légèreté et une nonchalance salvatrice, elle peint un monde de plus en plus anxiogène où la peur fait sourire et danser.

