Françoise Sagan Chroniques 1954-2003 Cabaret littéraire Théâtre Artistic Athévains, 10 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 10 juin au 1 juillet 2021 :

vendredi, samedi de 20h30 à 22h05

et mardi de 20h à 21h35

et mercredi, jeudi de 19h à 20h35

et samedi, dimanche de 17h à 18h35

Du 18 octobre au 12 décembre 2021 :

vendredi, samedi de 20h30 à 22h05

et mardi de 20h à 21h35

et mercredi, jeudi de 19h à 20h35

et samedi, dimanche de 17h à 18h35

Dans un théâtre aux allures de cabaret littéraire, voici quelques-unes des chroniques que Françoise Sagan a écrites entre 1954, date de la sortie et du succès mondial de “Bonjour tristesse”, et 2003, un peu avant sa disparition. A travers ces chroniques s’esquisse, par touches tendres, amusées ou incisives, l’époque qu’elle traversa.

Au mois de mars 1954 est publié le premier roman de Françoise Sagan, Bonjour tristesse, qui connaîtra un immense succès. Âgée d’à peine dix-neuf ans, ce “charmant petit monstre” devient soudainement une proie offerte à toutes les curiosités et à toutes les attentions. Dès lors, nombre de journaux solliciteront son point de vue et sa plume aiguisée sur le moindre sujet.

En quelques lignes elle parvient à saisir ce qui fait la saveur du monde, les villes, les films, les voyages, les artistes, les paysages et les nuages, les merveilleux nuages… Sa virtuosité – car elle est virtuose – réside dans son bonheur d’écrire. Elle ne s’attarde jamais, va à l’essentiel, le regard acéré, plein d’esprit.

Ses chroniques disent ses amitiés, ses admirations et révèlent ses penchants dévorants pour le jeu ou la vitesse ; elles nous donnent à voir la beauté de New York ou le charme de Venise, nous livrent sa fascination pour Orson Welles ou sa passion pour Billie Holiday.

Sa plume s’engage aussi, pour rendre hommage au dévouement des infirmières ou prendre la défense de Djamila Boupacha, torturée par l’armée française pendant la guerre d’Algérie.

À travers cet esprit libre, brillant et incisif, c’est toute une époque qui se dessine et, derrière elle, le portrait en filigrane de Françoise Sagan.

La grande salle de l’Artistic Théâtre, réinventée par François Cabanat, prendra des allures de cabaret littéraire pour devenir la chambre d’écoute de ces Chroniques, portées, sous la houlette d’Anne-Marie Lazarini et sur la musique d’Andy Emler, par les voix des comédiens et le doigté d’un pianiste… tandis que certains soirs, on accueillera un(e) invité(e) surprise.

Théâtre Artistic Athévains 45 Bis rue Richard Lenoir Paris 75011

