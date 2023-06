Cet évènement est passé Françoise Pétrovitch – Aimer. Rompre Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Françoise Pétrovitch – Aimer. Rompre Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan Paris, 5 avril 2023, Paris. Du mercredi 05 avril 2023 au dimanche 10 septembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

.Tout public. payant De 8 à 10 euros À partir du 5 avril 2023, le musée de la Vie romantique invite Françoise Pétrovitch à investir l’ensemble de ses espaces avec une quarantaine d’œuvres puissantes et inédites – peintures, dessins, sculptures – créées spécialement par l’artiste pour le musée. Abordant les thématiques du paysage et du sentiment amoureux, l’exposition « Françoise Petrovitch. Aimer. Rompre » s’inscrit dans l’ambition d’ouvrir la programmation du musée au-delà du XIXe siècle, en explorant les prolongements du romantisme dans l’art contemporain. Depuis de nombreuses années, Françoise Pétrovitch élabore une œuvre dont la poésie et l’inquiétante étrangeté résonnent avec les sujets chers au mouvement romantique. Les visiteurs sont invités à découvrir ce regard singulier de l’artiste à travers une déambulation sensible, à la rencontre de ses nouvelles créations. Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan 16 rue Chaptal 75009 Paris Contact : https://museevieromantique.paris.fr/fr

© A. Mole, Courtesy Semiose, Paris © Adagp, Paris, 2023 Françoise Pétrovitch, Tenir, 2023, lavis d_encre sur papier

