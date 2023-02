FRANCOISE PAR SAGAN LE THEATRE DE LAPOSTE EN TOURNEE ESPRIT GARE MARAUSSAN Catégories d’Évènement: Hérault

FRANCOISE PAR SAGAN LE THEATRE DE LAPOSTE EN TOURNEE
ESPRIT GARE, 11 février 2023, MARAUSSAN

Date: 2023-02-11, 21:00
Tarif: 21.8 euros
Ouverture des portes: 20:30

A partir des textes de ses interviews publiés chez Stock, « Je ne renie rien », Caroline Loeb tisse un monologue sensible dans lequel l'Auteure de « Bonjour Tristesse » se révèle avec toute sa tendresse, son intelligence féroce, et son humour subtil. Emouvante, drôle, lucide et implacable, Sagan nous parle de son amour absolu pour la littérature, de la fragilité des hommes, de l'importance du désir, de son dédain pour l'argent, de sa passion pour le jeu, et de la mort en embuscade. Accompagnée par Alex Lutz qui l'a mise en scène, la comédienne incarne de manière étonnante cette passionnée de la vie, toujours sur le fil du rasoir. Le spectacle a été nommé meilleur seul en scène aux Molières 2018.

