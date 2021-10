Paris Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles île de France, Paris Françoise Levie, Zénon l’insoumis Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles Paris Catégories d’évènement: île de France

Françoise Levie, Zénon l’insoumis Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles, 15 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 15 novembre 2021

Le CWB|Paris vous propose une projection du film “Zénon l’insoumis” de Françoise Levie, dans le cadre du Mois du film documentaire. Zénon, c’est le héros de L’Œuvre au noir, célèbre roman de Marguerite Yourcenar, paru en 1968. C’est aussi le personnage principal du film d’André Delvaux, incarné par Gian Maria Volonte pour l’adaptation cinématographique du même roman en 1988. Mais que représente Zénon aujourd’hui ? Qu’est-il devenu ? En quoi ce philosophe, médecin, alchimiste, inventeur issu de la Renaissance et complètement fictif, peut-il nous aider à appréhender son époque, mais aussi la nôtre et ses temps incertains ? C’est le pari de ce film audacieux et atypique. Spectacles -> Projection Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix Paris 75004

