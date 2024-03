Françoise d’Eaubonne, une épopée écoféministe, un film de Manon Aubel Bibliothèque Aimé Césaire Paris, vendredi 24 mai 2024.

Le vendredi 24 mai 2024

de 19h00 à 21h00

.Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 99 ans. gratuit

Projection du documentaire sur Françoise d’Eaubonne, suivi d’une discussion avec la réalisatrice Manon Aubel

Françoise d’Eaubonne, une épopée

écoféministe, un film de Manon Aubel

Dans les années 1970, Françoise

d’Eaubonne détonne dans le paysage intellectuel français. À 50 ans, elle a déjà

remporté plusieurs prix littéraires et publié une quarantaine de romans et

essais, mais reprend de plus belle son combat militant. Elle est la première à

définir l’écoféminisme, dénonçant l’oppression commune des femmes et de la

planète comme conséquence du patriarcat. Elle participe aux actions du MLF, à

la création du FHAR (front homosexuel d’action révolutionnaire) et théorise la

contre-violence, allant jusqu’à saboter le chantier de la centrale nucléaire de

Fessenheim.

Ce film présente pour la première

fois des documents inédits. Puisant librement dans les manuscrits et archives

photographiques qu’elle a légués à l’Institut Mémoire de l’Edition

contemporaine, ses proches et des chercheuses, historiennes, éditrices

commentent la résonance de son héritage féministe et écologiste.

Manon Aubel est photographe et

réalisatrice documentaire, basée à Nantes. Journaliste de formation,

elle partage son temps entre des activités de reportage et de création

visuelle.

La photographie est souvent le

point de départ de ses projets et elle participe depuis plusieurs années à des

ateliers de pratique en immersion, notamment Yohanne Lamoulère, Denis Dailleux

et

Claudine Doury.

Dans ses collaborations vidéo avec

des associations et/ou acteur.ice.s de l’économie sociale et solidaire, elle

s’intéresse en particulier à la question du soin : par l’accès à l’emploi,

l’alimentation, la santé, le logement, la lutte contre les violences…

En 2023, elle présente son premier long-métrage documentaire, la biographie de

l’écrivaine pionnière de l’écoféminisme : Françoise d’Eaubonne, diffusé en

mars 2023 sur France télévision.

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

