Roubaix

La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent, le samedi 11 décembre à 19:30

Originaire de Lille, Françoise Choveaux est une compositrice et pianiste française. Proche des artistes du Groupe de Roubaix qu’elle a bien connus, elle est invitée par La Piscine à présenter ses compositions inspirées par l’oeuvre d’Eugène Dodeigne. Cette commande donne lieu à la production d’un nouvel album et à une présentation publique lors d’un concert inédit. Renseignements et réservations à partir du 11 octobre 2021 à 9h : [[https://www.weezevent.com/hommage-a-eugene-dodeigne](https://www.weezevent.com/hommage-a-eugene-dodeigne)](https://www.weezevent.com/hommage-a-eugene-dodeigne)

Hommage à Eugène Dodeigne La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix Centre Nord

2021-12-11T19:30:00 2021-12-11T23:00:00

